Виновника ДТП на Столичном шоссе приговорили к 10 годам тюрьмы

Во время ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков

Во время ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков

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В понедельник, 02 ноября 2020 года, к наказанию в виде 10 лет лишения свободы осужден водитель, который совершил ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным прокуратуры, суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, которое предусмотрено ст. 286 УК Украины. Также его лишили права управлять транспортным средством на три года.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Согласно результатам экспертиз, во время ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Напомним, 13 июля под Киевом произошло тройное ДТП, погибла семья, жертвами аварии стали четыре человека.