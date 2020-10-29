В "Киевводоканале" назвали предварительную причину аварии на коллекторе

Из-за утечки газа пострадали коммунальщики, один из них скончался

Из-за утечки газа пострадали коммунальщики, один из них скончался

Фото: Нацполиция

По предварительной версии, авария на Новодарницком коллекторе в Киеве 28 октября произошла из-за резкой смены гидропневматического режима с последующим выбросом сероводорода.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала", передает RegioNews.

Продолжается служебное расследование, которое должно установить обстоятельства и причины чрезвычайной ситуации, произошедшей на Новодарницком коллекторе", - говорится в сообщении.

На предприятии также рассказали, что после аварии срочно проводят дополнительные инструктажи для сотрудников департаментов канализационного и водопроводного хозяйства.

Справка: Новодарницкий коллектор обеспечивает водоотвод Левобережной части Киева и нескольких городов-спутников. Его реконструкция продолжается с 2018 года. Заказчиком выполнения работ выступает Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.

Напомним, 28 октября в Киеве во время ремонта коллектора произошла утечка газа, пострадали коммунальщики. Позже стало известно, что один пострадавший коммунальщик умер в больнице.