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28 октября 2020, 10:39 4

В Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов

28 октября 2020, 10:39 4
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В результате происшествия люди не пострадали
В результате происшествия люди не пострадали
Фото: Нацполиция
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В городе Кривой Рог Днепропетровской области в ночь на среду, 28 октября, во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. На месте происшествия работают правоохранители.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в 04:10 на окраине города Кривой Рог.

По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии", - говорится в сообщении.

Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства, а полицейские обеспечивают охрану публичной безопасности на месте аварии.

Напомним, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на одном из специальных участков выборы были признаны такими, что не состоялись.

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