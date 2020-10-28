В Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов
В городе Кривой Рог Днепропетровской области в ночь на среду, 28 октября, во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. На месте происшествия работают правоохранители.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в 04:10 на окраине города Кривой Рог.
По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии", - говорится в сообщении.
Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства, а полицейские обеспечивают охрану публичной безопасности на месте аварии.
Напомним, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на одном из специальных участков выборы были признаны такими, что не состоялись.