Поезд в Кривом Роге сошел с рельсов из-за умышленного повреждения путей, - глава "Укрзализныци"

Неизвестные повредили пути с явным умыслом вызвать аварию

Неизвестные повредили пути с явным умыслом вызвать аварию

Фото: Facebook

Причиной схода с рельсов 15 вагонов поезда на перегоне в Кривом Роге стало умышленное повреждение железнодорожных путей.

Об этом в Telegram сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает RegioNews.

Утро началось с двух плохих новостей: сход 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту Шевченко-Черкассы. Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый - умышленное повреждение пути с явным умыслом вызвать аварию, второй - простой вандализм", - рассказал глава "Укрзализныци".

Он добавил, что в обоих случаях никто не пострадал, "Укрзализныця" проводит собственное расследование аварии.

Также мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. И еще вопрос - где же предел человеческой подлости? Опомнитесь!", - написал он.

Напомним, в Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов, в результате происшествия люди не пострадали.