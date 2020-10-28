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28 октября 2020, 13:28 8

Поезд в Кривом Роге сошел с рельсов из-за умышленного повреждения путей, - глава "Укрзализныци"

28 октября 2020, 13:28 8
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Неизвестные повредили пути с явным умыслом вызвать аварию
Неизвестные повредили пути с явным умыслом вызвать аварию
Фото: Facebook
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Причиной схода с рельсов 15 вагонов поезда на перегоне в Кривом Роге стало умышленное повреждение железнодорожных путей.

Об этом в Telegram сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает RegioNews.

Утро началось с двух плохих новостей: сход 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту Шевченко-Черкассы. Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый - умышленное повреждение пути с явным умыслом вызвать аварию, второй - простой вандализм", - рассказал глава "Укрзализныци".

Он добавил, что в обоих случаях никто не пострадал, "Укрзализныця" проводит собственное расследование аварии.

Также мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. И еще вопрос - где же предел человеческой подлости? Опомнитесь!", - написал он.

Напомним, в Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов, в результате происшествия люди не пострадали.

Укрзализныця поезд авария Кривой Рог Диверсия
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