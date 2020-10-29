Столичная полиция возбудила дело из-за ДТП с участием автобуса

Водителя автобуса задержали

Водителя автобуса задержали

Фото из открытых источников

Полиция открыла уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Киеве. Водителя автобуса задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, информирует RegioNews.

Дело открыто по ч. ст 2. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Водителя автобуса 1957 года рождения следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драггере. Результат показал отсутствие у водителя признаков алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении фигуранту. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 28 октября в Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес МАФ. В результате ДТП один человек погиб на месте происшествия, еще двое травмированы.