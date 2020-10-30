Школы Харьковщины переведут на дистанционное обучение - глава ОГА
Это не касается учеников 1-4 классов школ
Это не касается учеников 1-4 классов школ
В Харьковской области школы после каникул переведут на дистанционную форму обучения.
Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, передает RegioNews.
Итоги второй недели в "красной зоне". Город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы остаются "красными", - написал Кучер.
Он добавил, что с понедельника на обучение выходят ученики 1-4 классов школ. Старшие классы будут учиться дистанционно.
Напомним, в Украине обновили зоны карантина: Киев остается в "оранжевой" зоне.
Также сообщалось, что Минздрав планирует ввести новый принцип карантинного разделения.
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