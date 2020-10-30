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30 октября 2020, 14:26 8

Школы Харьковщины переведут на дистанционное обучение - глава ОГА

30 октября 2020, 14:26 8
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Это не касается учеников 1-4 классов школ
Это не касается учеников 1-4 классов школ
Фото: из открытых источников
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В Харьковской области школы после каникул переведут на дистанционную форму обучения.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, передает RegioNews.

Итоги второй недели в "красной зоне". Город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы остаются "красными", - написал Кучер.

Он добавил, что с понедельника на обучение выходят ученики 1-4 классов школ. Старшие классы будут учиться дистанционно.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина: Киев остается в "оранжевой" зоне.

Также сообщалось, что Минздрав планирует ввести новый принцип карантинного разделения.

школы Харьковская область Алексей Кучер ОГА карантин коронавирус
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