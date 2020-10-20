Стало відомо, коли допитають Балуха щодо його побиття

Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня

Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня

Фото: Facebook Володимира Балуха

Колишнього політвʼязня Кремля Володимира Балуха, якого жорстоко побили у вересні в Києві, допитають, коли дозволить стан його здоровʼя.

Таку заяву зробила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, пише RegioNews з посиланням на УНН.

За її словами, нині він ще потребує постійного медичного догляду.

"Потерпілий Балух буде допитаний, як тільки стан його здоров’я дозволятиме проводити з ним слідчі дії, пов’язані з встановленням обставин злочину", — сказала вона.

Нагадаємо, Володимира Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

19 жовтня стало відомо, що Балух почав ходити, а його стан покращився.