09:49  20 жовтня
В Україні за добу виявили 5469 нових хворих COVID-19
12:11  20 жовтня
"Ніяких паперів": Зеленський анонсував перехід всіх державних послуг в онлайн
17:45  20 жовтня
Бойовики обстріляли сили ООС біля Світлодарська та Майорська - штаб
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2020, 14:57 3

Стало відомо, коли допитають Балуха щодо його побиття

20 жовтня 2020, 14:57 3
Читайте также на русском языке
Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня
Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня
Фото: Facebook Володимира Балуха
Читайте также
на русском языке

Колишнього політвʼязня Кремля Володимира Балуха, якого жорстоко побили у вересні в Києві, допитають, коли дозволить стан його здоровʼя.

Таку заяву зробила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, пише RegioNews з посиланням на УНН.

За її словами, нині він ще потребує постійного медичного догляду.

"Потерпілий Балух буде допитаний, як тільки стан його здоров’я дозволятиме проводити з ним слідчі дії, пов’язані з встановленням обставин злочину", — сказала вона.

Нагадаємо, Володимира Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

19 жовтня стало відомо, що Балух почав ходити, а його стан покращився.

кримінал прокуратура поліція кримінальна справа Побиття
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Всі публікації »
Олександр Костенко
Віктор Таран
Кирило Сазонов
Всі блоги »