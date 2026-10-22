"Балистика – ответ на переговоры": Зеленский призвал усилить давление на Россию

Фото: ГСЧС Кировоградщины

Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету, атаковав столицу тремя волнами с вечера. Под ударом также оказались другие регионы Украины

О последствиях массированной атаки сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, в эту ночь российские войска атаковали 12 областей Украины. В Киеве зафиксировали многочисленные попадания и повреждения гражданской инфраструктуры.

В частности повреждены жилые дома, энергетические объекты, инфраструктура одного из железнодорожных вокзалов и метро, торговые центры и предприятия. Среди поврежденных объектов также монастырь.

По состоянию на момент сообщения известно о 34 раненых в Киеве и регионах, в том числе пятеро детей. Два человека погибли. На местах ударов работают экстренные службы.

Зеленский подчеркнул, что атака произошла фактически сразу после очередных переговоров с Россией и назвал ее показательной. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии реальных изменений в отношении Москвы к войне.

Президент заявил, что для остановки российских ударов необходимо усилить давление на РФ. Среди ключевых шагов он назвал укрепление противовоздушной обороны Украины, оперативную поставку ракет, способность уничтожать пусковые установки баллистических ракет и усиление санкций против России.

"Когда российская баллистика – ответ на переговоры, нужно реальное давление на Россию, чтобы были другие шаги – шаги на пресечение убийств", – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые осознают угрозу и поддерживают Украину, отметив необходимость защиты жизни людей.

Напомним, по мнению аналитиков Ukraine Facility Platform, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины являются частью комплексной кампании, направленной не только на разрушение энергосистемы, но и давление на украинские власти и международных партнеров.