Россия атаковала пищевое предприятие в Одесской области: здание почти дотла выгорело

Фото: Одесская ОВА

Ночью 22 октября российские войска нанесли очередной удар по Одесщине. Под атакой оказалось гражданское предприятие, специализирующееся на производстве продуктов питания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, в результате попадания почти полностью выгорело административное здание предприятия. На месте вспыхнул пожар, который уже ликвидировали.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 21 октября российские войска также атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частное предприятие пищевой промышленности.