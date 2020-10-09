В Украине снова выросли цены на пищевые продукты: что подорожало больше всего

С начала года инфляция составила 1,7%

С начала года инфляция составила 1,7%

Рixabay

Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года выросли на 0,5%

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (до сентября 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,5% в августе 2020 года.

Пищевые продукты в Украине за сентябрь 2020 года подешевели на 0,7%. Больше всего подешевели фрукты - на 8,9% и овощи - на 7,0%. В то же время яйца подорожали на 7,3%.

Напомним, ранее стало известно, сколько будет стоить газ в октябре.