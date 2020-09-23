Кабмін виділив 5,6 млн грн на ремонт Національного художнього музею України

Ремонтуватимуть фасад та приямки будівлі

Ремонтуватимуть фасад та приямки будівлі

Фото: Facebook

Кабмін ухвалив проєкт розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації у будівлі Національного художнього музею України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

Документом пропонується виділення Мінкультури та інформаційної політики 5,6 млн грн з резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі для проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в будівлі Національного художнього музею України по вул. М. Грушевського, 6, у м. Києві.

Кошти будуть спрямовані на реставрацію скульптурних композицій головного фасаду та даху (1,983 млн грн) ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду та приямків (3,617 млн грн)", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи у Телеграмі це рішення.

Міністерство культури і інформаційної політики ініціювало розгляд цього питання урядом після того, як 8 серпня Національний художній музей заявив, що тимчасово зупиняє роботу у зв’язку з обвалом портика. Тоді міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що буде залучено весь потрібний ресурс, аби найближчим часом музей знову відкрився для відвідувачів.

Кабмін ухвалив проєкт розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення... Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, Кабмін виділив 14,5 мільйона для обласних COVID-лабораторій.