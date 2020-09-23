16:11  23 вересня
Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає
17:48  23 вересня
ВАКС арештував майно нардепа Юрченка
18:39  23 вересня
У районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2020, 17:26 2

Кабмін виділив 5,6 млн грн на ремонт Національного художнього музею України

23 вересня 2020, 17:26 2
Читайте также на русском языке
Ремонтуватимуть фасад та приямки будівлі
Ремонтуватимуть фасад та приямки будівлі
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Кабмін ухвалив проєкт розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації у будівлі Національного художнього музею України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

Документом пропонується виділення Мінкультури та інформаційної політики 5,6 млн грн з резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі для проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в будівлі Національного художнього музею України по вул. М. Грушевського, 6, у м. Києві.

Кошти будуть спрямовані на реставрацію скульптурних композицій головного фасаду та даху (1,983 млн грн) ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду та приямків (3,617 млн грн)", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи у Телеграмі це рішення.

Міністерство культури і інформаційної політики ініціювало розгляд цього питання урядом після того, як 8 серпня Національний художній музей заявив, що тимчасово зупиняє роботу у зв’язку з обвалом портика. Тоді міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що буде залучено весь потрібний ресурс, аби найближчим часом музей знову відкрився для відвідувачів.

Кабмін ухвалив проєкт розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, Кабмін виділив 14,5 мільйона для обласних COVID-лабораторій.

Кабмін Олександр Ткаченко бюджетні кошти ремонт музей Міністерство культура
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні створили комісію з регулювання азартних ігор
23 вересня 2020, 16:58
Кабмін виділив 14,5 мільйона для обласних COVID-лабораторій
23 вересня 2020, 16:25
Міністри отримуватимуть обмежені зарплати, попри рішення КСУ
23 вересня 2020, 16:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »