Домашний арест Стерненка закончился, он готовится к его продлению

Дело продолжат рассматривать в Приморском районном суде Одессы

Дело продолжат рассматривать в Приморском районном суде Одессы

Фото из открытых источников

Активист Сергей Стерненко сегодня утром сообщил, что срок его домашнего ареста истек. Однако он допускает, что арест продлят.

Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Закончился мой домашний арест. Но это не означает, что его не будет снова. Прокуратура Зеленского вообще требует закрыть меня в СИЗО", - заявил активист.

Отметим, в начале сентября коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство о переносе рассмотрения дела по обвинению Стерненко в Киев.

Дело продолжат рассматривать в Приморском районном суде Одессы.

При этом в конце августа Верховный суд уже отказывался переносить рассмотрение дела активиста из Одессы в Киев.

Напомним, 11 июня одесскому активисту Сергею Стерненко СБУ сообщила о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".

12 июня возле здания Шевченковского районного суда Киева, который должен избрать меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненко, произошли стычки с полицией.

Ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.