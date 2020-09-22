Домашний арест Стерненка закончился, он готовится к его продлению
Активист Сергей Стерненко сегодня утром сообщил, что срок его домашнего ареста истек. Однако он допускает, что арест продлят.
Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Закончился мой домашний арест. Но это не означает, что его не будет снова. Прокуратура Зеленского вообще требует закрыть меня в СИЗО", - заявил активист.
Отметим, в начале сентября коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство о переносе рассмотрения дела по обвинению Стерненко в Киев.
Дело продолжат рассматривать в Приморском районном суде Одессы.
При этом в конце августа Верховный суд уже отказывался переносить рассмотрение дела активиста из Одессы в Киев.
Напомним, 11 июня одесскому активисту Сергею Стерненко СБУ сообщила о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".
12 июня возле здания Шевченковского районного суда Киева, который должен избрать меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненко, произошли стычки с полицией.
16 июня активиста отправили под домашний арест
Ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.
13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.