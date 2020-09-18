Отопительный сезон должен начаться вовремя - Шмыгаль

По словам главы правительства, запасы топлива к зиме стабильно высокие

По словам главы правительства, запасы топлива к зиме стабильно высокие

Фото: Кабмин

На сегодня страна готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%, и отопительный сезон должен начаться вовремя.

Об этом во время заседания Антикризисного энергетического штаба заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам Кабинет министров сразу после назначения назвал приоритетом обеспечение всех условий для успешной подготовки и прохождения зимы.

Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа", - заявил Шмыгаль.

По итогам заседания Шмыгаль поручил руководителям ОГА еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Министерству энергетики.

Напомним, 14 сентября Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.