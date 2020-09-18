10:03  18 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки заразились еще 3228 человек
18:30  18 сентября
Полиция взялась проверять, законно ли хасиды находятся в Умани
18:39  18 сентября
В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2020, 20:47 5

Отопительный сезон должен начаться вовремя - Шмыгаль

18 сентября 2020, 20:47 5
Читайте також українською мовою
По словам главы правительства, запасы топлива к зиме стабильно высокие
По словам главы правительства, запасы топлива к зиме стабильно высокие
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

На сегодня страна готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%, и отопительный сезон должен начаться вовремя.

Об этом во время заседания Антикризисного энергетического штаба заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам Кабинет министров сразу после назначения назвал приоритетом обеспечение всех условий для успешной подготовки и прохождения зимы.

Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа", - заявил Шмыгаль.

По итогам заседания Шмыгаль поручил руководителям ОГА еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Министерству энергетики.

Напомним, 14 сентября Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.

Денис Шмыгаль правительство отопление Кабмин экономика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Шмыгаль прокомментировал участие Степанова в местных выборах
18 сентября 2020, 14:26
Безвизу с ЕС ничего не угрожает - Шмыгаль
18 сентября 2020, 12:51
Садик на Хмельнитчине, который поочередно открывали Зеленский и Шмигаль, до сих пор не работает
17 сентября 2020, 16:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Все публикации »
Олег Полищук
Виктор Таран
Олег Саакян
Все блоги »