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18 сентября 2020, 14:26 14

Шмыгаль прокомментировал участие Степанова в местных выборах

18 сентября 2020, 14:26 14
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Премьер напомнил, что министрам баллотироваться можно, а вот участвовать в агитации - нет
Премьер напомнил, что министрам баллотироваться можно, а вот участвовать в агитации - нет
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал решение министра здравоохранения Максима Степанова принять участие в местных выборах, которые назначены на 25 октября.

Как передает RegioNews, об этом Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству.

Что касается участия в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не участвует в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон позволяет", – подчеркнул премьер.

По его словам, в случае участия в агитационных мероприятиях для этого необходимо министру будет брать отпуск.

"На сегодня такие мероприятия не планируются", - сообщил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

ВР Кабмин Минздрав Денис Шмыгаль Максим Степанов выборы
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