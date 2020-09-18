Шмыгаль прокомментировал участие Степанова в местных выборах
Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал решение министра здравоохранения Максима Степанова принять участие в местных выборах, которые назначены на 25 октября.
Как передает RegioNews, об этом Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству.
Что касается участия в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не участвует в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон позволяет", – подчеркнул премьер.
По его словам, в случае участия в агитационных мероприятиях для этого необходимо министру будет брать отпуск.
"На сегодня такие мероприятия не планируются", - сообщил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".