Шмыгаль прокомментировал участие Степанова в местных выборах

Премьер напомнил, что министрам баллотироваться можно, а вот участвовать в агитации - нет

Премьер напомнил, что министрам баллотироваться можно, а вот участвовать в агитации - нет

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал решение министра здравоохранения Максима Степанова принять участие в местных выборах, которые назначены на 25 октября.

Как передает RegioNews, об этом Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству. Что касается участия в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не участвует в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон позволяет", – подчеркнул премьер. По его словам, в случае участия в агитационных мероприятиях для этого необходимо министру будет брать отпуск. "На сегодня такие мероприятия не планируются", - сообщил Шмыгаль. Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

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