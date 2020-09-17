Садик на Хмельнитчине, который поочередно открывали Зеленский и Шмигаль, до сих пор не работает

Причины "зависания" объекта "Большой стройки" пока неизвестны

Причины "зависания" объекта "Большой стройки" пока неизвестны

Фото: Хмельницкая ОГА

Новый детский сад в селе Давыдковцы Хмельницкого района, который входит в программу “Большая стройка”. поочередно инспектировали и открывали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль, однако ни с первой, ни со второй попытки он так и не заработал.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание vsim.ua.

Изначально заведение должно было заработать с 1 сентября, но потом дату открытия перенесли на 14 сентября. Однако ни 1, ни 14 сентября детское учреждение не заработало.

Как известно, Владимир Зеленский посетил Давыдковцы 3 июня. Во время визита говорилось, что детский сад готов на 65%. Также отметили, что строительство, на которое выделили 27 миллионов, завершат к 1 сентября и в этот день учреждение должно открыть свои двери для 80 детей. Но 1 сентября садик не заработал.

Именно в этот день, 1 сентября, садик проинспектировали второй раз, на этот раз с премьер-министром Денис Шмыгалем во время его рабочего визита на Хмельнитчину. Тогда заведующая заведения Татьяна Бабич сказала, что нужно еще две недели для оформления всех необходимых документов и завершения комплектации заведения мебелью и прочим.

Таким образом предварительно планировалось, что дети пойдут в новый садик 14 сентября. Однако и сегодня, 17 сентября, садик не заработал. Об этом в комментарии журналисту vsim.ua сообщил сельский председатель Давидковец Александр Ланкевич. Он заметил, что не работает и старый сад, который находится рядом с новым. По каким причинам закрыты оба садика сельский председатель не сообщил.

Читайте также: На Николаевщине уволили начальника пожарной части, машины которой клеили рекламу "Слуг народа".