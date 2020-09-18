Опалювальний сезон повинен розпочатися вчасно - Шмигаль

За словами глави Уряду, запаси палива до зими стабільно високі

За словами глави Уряду, запаси палива до зими стабільно високі

Фото: Кабмін

На сьогодні країна готова до нового осінньо-зимового періоду на 90%, і опалювальний сезон має розпочатися вчасно.

Про це під час засідання Антикризового енергетичного штабу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами Кабінет міністрів відразу після призначення назвав пріоритетом забезпечення всіх умов для успішної підготовки та проходження зими.

Всі українські сім'ї, дитячі садки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом. У нас є для цього всі умови. Сьогодні ми бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу", - заявив Шмигаль.

За підсумками засідання Шмигаль доручив очільникам ОДА щотижня проводити наради з підготовки до опалювального сезону та доповідати про їх результати Міністерству енергетики.

Нагадаємо, 14 вересня Мінфін направив в Кабмін проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.