На Закарпатье задержали семерых хасидов, которые хотели нелегально попасть в Украину

Это была очередная попытка хасидов пересечь границу, несмотря на запрет правительства

Это была очередная попытка хасидов пересечь границу, несмотря на запрет правительства

Фото: МВД

Правоохранители задержали семеро паломников-хасидов и украинцев, которые перевозили их через границу.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Пограничники уже направили уведомления для внесения в ЕРДР по ст. 332 УК за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

"Документы, удостоверяющие личность, были только у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии", - говорится в сообщении.

Также во Львовской области в пункте пропуска "Краковец" разоблачили иностранца-паломника, который представлял из себя украинца. Он предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит. На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, а свой настоящий паспорт спрятал под стелькой обуви.

Напомним, 16 сентября Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью, у которого находятся хасиды.