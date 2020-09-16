Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью, у которого находятся хасиды
Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи", где находятся паломники-хасиды, которые пытаются въехать в Украину.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
В МВД напомнили, что сейчас у "Новых Яриловичей" находятся паломники-хасиды, которые не прекращают попыток попасть в Украину. Они обеспечены продуктами питания и медикаментами.
Напомним, ситуация на границе находится под контролем компетентных органов государственной власти и Украина не планирует пропускать хасидов - замглавы МИД Енин.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош га-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей Украины.