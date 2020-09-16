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16 сентября 2020, 15:32 15

Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью, у которого находятся хасиды

16 сентября 2020, 15:32 15
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Ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни
Ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи", где находятся паломники-хасиды, которые пытаются въехать в Украину.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что сейчас у "Новых Яриловичей" находятся паломники-хасиды, которые не прекращают попыток попасть в Украину. Они обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Напомним, ситуация на границе находится под контролем компетентных органов государственной власти и Украина не планирует пропускать хасидов - замглавы МИД Енин.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош га-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей Украины.

Кабмин граница КПВВ МВД хасидиы
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