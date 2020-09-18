Зеленский поздравил хасидов с Рош га-Шана и сделал заявление относительно ограничения массовых мероприятий

Он надеется, что в следующем году все вернутся к привычному ритму жизни

Он надеется, что в следующем году все вернутся к привычному ритму жизни

Офис президента

Президент Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Рош га-Шана. Он сказал, что Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия.

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