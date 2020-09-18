Зеленский поздравил хасидов с Рош га-Шана и сделал заявление относительно ограничения массовых мероприятий
Президент Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Рош га-Шана. Он сказал, что Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Он надеется, что в следующем году все вернутся к привычному ритму жизни.
"В целях безопасности жизни и здоровья людей, что является высшей ценностью, мы были вынуждены ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника", - написал он.
Напомним, в связи со вспышкой коронавируса Украина запретила въезд в страну иностранцам. Это ограничение пришлось на празднование Рош га-Шана в Умани. Впрочем, сотни хасидов все же пытались попасть в страну, несмотря на запрет правительства.
Также сообщалось, что у Зеленского обвинили Беларусь в разжигании конфликта с хасидами.