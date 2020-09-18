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18 сентября 2020, 14:58 6

Зеленский поздравил хасидов с Рош га-Шана и сделал заявление относительно ограничения массовых мероприятий

18 сентября 2020, 14:58 6
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Он надеется, что в следующем году все вернутся к привычному ритму жизни
Он надеется, что в следующем году все вернутся к привычному ритму жизни
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Рош га-Шана. Он сказал, что Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Он надеется, что в следующем году все вернутся к привычному ритму жизни.

"В целях безопасности жизни и здоровья людей, что является высшей ценностью, мы были вынуждены ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника", - написал он.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса Украина запретила въезд в страну иностранцам. Это ограничение пришлось на празднование Рош га-Шана в Умани. Впрочем, сотни хасидов все же пытались попасть в страну, несмотря на запрет правительства.

Также сообщалось, что у Зеленского обвинили Беларусь в разжигании конфликта с хасидами.

президент Черкасская область Умань Новый год хасидиы
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