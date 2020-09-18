Местные выборы: полицейских отправят на специальные учебные курсы

Правоохранителей будут учить реагировать на нарушения во время выборов

Правоохранителей будут учить реагировать на нарушения во время выборов

Фото: Нацполиция

Сегодня, 17 сентября, в Ситуационном центре Национальной полиции представили учебную платформу для правоохранителей "Избирательные правонарушения - как идентифицировать и как реагировать".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Дистанционный онлайн-курс разработала Гражданская сеть "ОПОРА" совместно с сотрудниками Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

Во время курса полицейские получат доступ к актуальной базе знаний и профессиональной экспертизе и ознакомятся с основными аспектами выявления и реагирования на правонарушения, связанные с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Известно, что курс состоит из четырех модулей, каждый из которых разделен на тематические блоки. В них размещены видеопрезентации, лекции и дополнительные учебные материалы.

Каждый полицейский, который будет привлекаться к обеспечению общественной безопасности и порядка во время избирательной кампании, пройдет этот учебный курс", - добавили в Нацполиции.

Напомним, ОПОРА предлагает мэрам крупных городов подписать Кодекс поведения. Поводом этого стала политическая деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова.