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18 сентября 2020, 15:50 11

Местные выборы: полицейских отправят на специальные учебные курсы

18 сентября 2020, 15:50 11
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Правоохранителей будут учить реагировать на нарушения во время выборов
Правоохранителей будут учить реагировать на нарушения во время выборов
Фото: Нацполиция
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Сегодня, 17 сентября, в Ситуационном центре Национальной полиции представили учебную платформу для правоохранителей "Избирательные правонарушения - как идентифицировать и как реагировать".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Дистанционный онлайн-курс разработала Гражданская сеть "ОПОРА" совместно с сотрудниками Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

Во время курса полицейские получат доступ к актуальной базе знаний и профессиональной экспертизе и ознакомятся с основными аспектами выявления и реагирования на правонарушения, связанные с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Известно, что курс состоит из четырех модулей, каждый из которых разделен на тематические блоки. В них размещены видеопрезентации, лекции и дополнительные учебные материалы.

Каждый полицейский, который будет привлекаться к обеспечению общественной безопасности и порядка во время избирательной кампании, пройдет этот учебный курс", - добавили в Нацполиции.

Напомним, ОПОРА предлагает мэрам крупных городов подписать Кодекс поведения. Поводом этого стала политическая деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова.

нарушения полиция обучение Местные выборы ОПОРА
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