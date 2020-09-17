17:00  17 сентября
Для нардепа Юрченко будут просить арест или 6,5 миллиона залога – САП
20:10  17 сентября
Кернеса лечат в реанимации клиники "Шарите"
17:46  17 сентября
На Донбассе с начала суток зафиксировали одно нарушение перемирия
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2020, 20:38 4

На Киевщине горит военный полигон

17 сентября 2020, 20:38 4
Читайте також українською мовою
Пожар не могут потушить с обеда
Пожар не могут потушить с обеда
Фото: Сухопутные войска ВСУ
Читайте також
українською мовою

17 сентября в 14.00 в лесу на территории военного полигона в Девичках возник пожар, который продолжается до сих пор.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу сухопутных войск ВСУ.

В настоящее время к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

Всего к ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

Жителей соседнего военного городка просят сохранять спокойствие и оставаться дома.

ПОЖАР НА ПОЛИГОНЕ! 17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около...

Опубликовано Сухопутные войска ВС Украины Четверг, 17 сентября 2020 года.

Напомним, стали известны подробности сегодняшнего взрыва в кафе в центре Киева.

Киевская область пожар военные ВСУ спасатели ГСЧС лес
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стали известны подробности взрыва в кафе в центре Киева
17 сентября 2020, 19:42
Стало известно, кто возглавит списки "ЕС" в Киевский облсовет вместо Балуха
17 сентября 2020, 18:05
На Донбассе с начала суток зафиксировали одно нарушение перемирия
17 сентября 2020, 17:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Предвыборные страсти прифронтовой Донетчины: устоит ли бахмутское княжество Ревы
Все публикации »
Виктор Таран
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Все блоги »