На Киевщине горит военный полигон

Пожар не могут потушить с обеда

Пожар не могут потушить с обеда

Фото: Сухопутные войска ВСУ

17 сентября в 14.00 в лесу на территории военного полигона в Девичках возник пожар, который продолжается до сих пор.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу сухопутных войск ВСУ. В настоящее время к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники. Всего к ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники. Жителей соседнего военного городка просят сохранять спокойствие и оставаться дома. ПОЖАР НА ПОЛИГОНЕ! 17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около... Опубликовано Сухопутные войска ВС Украины Четверг, 17 сентября 2020 года. Напомним, стали известны подробности сегодняшнего взрыва в кафе в центре Киева.

.