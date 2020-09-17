На Киевщине горит военный полигон
Пожар не могут потушить с обеда
Пожар не могут потушить с обеда
17 сентября в 14.00 в лесу на территории военного полигона в Девичках возник пожар, который продолжается до сих пор.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу сухопутных войск ВСУ.
В настоящее время к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.
Всего к ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.
Жителей соседнего военного городка просят сохранять спокойствие и оставаться дома.
ПОЖАР НА ПОЛИГОНЕ! 17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около...Опубликовано Сухопутные войска ВС Украины Четверг, 17 сентября 2020 года.
Напомним, стали известны подробности сегодняшнего взрыва в кафе в центре Киева.
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