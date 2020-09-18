На Сумщине разоблачили группу наркодилеров: поставляли психотропные вещества в колонию

Организовал "бизнес" так называемый "смотрящий" за исправительной колонией

Организовал "бизнес" так называемый "смотрящий" за исправительной колонией

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили и пресекли преступную деятельность группировки, которая наладила канал поставки наркотиков и психотропов в спецучреждения. Сейчас все злоумышленники задержаны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Организовал поставки наркотиков в госучреждения 27-ми летний криминальный "авторитет", который отбывает наказание в исправительной колонии. Привлек к деятельности четырех местных жителей, которые ранее также находились в стенах колонии", - говорится в сообщении.

Злоумышленники доставляли метадон и каннабис на территорию спецучреждения путем "переброса" через ограждение. Там "товар" перехватывали осужденные, а деньги за него платили "смотрящому". Каждый член группировки отвечал за свою "линию" работы.

Правоохранители задержали четырех злоумышленников во время очередной попытки доставить наркотики в исправительное учреждение.

По местам проживания задержанных и на территории колонии провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли наркотики разных форм и происхождения и другие доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности.

Решается вопрос относительно сообщения всем участникам организованной группы о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ и избрания меры пресечения.

Напомним, одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина на миллион гривен.