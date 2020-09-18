10:03  18 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки заразились еще 3228 человек
11:09  18 сентября
В Украине обесточены около 300 населенных пунктов - ГСЧС
18:39  18 сентября
В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2020, 15:19 5

На Сумщине разоблачили группу наркодилеров: поставляли психотропные вещества в колонию

18 сентября 2020, 15:19 5
Читайте також українською мовою
Организовал "бизнес" так называемый "смотрящий" за исправительной колонией
Организовал "бизнес" так называемый "смотрящий" за исправительной колонией
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили и пресекли преступную деятельность группировки, которая наладила канал поставки наркотиков и психотропов в спецучреждения. Сейчас все злоумышленники задержаны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Организовал поставки наркотиков в госучреждения 27-ми летний криминальный "авторитет", который отбывает наказание в исправительной колонии. Привлек к деятельности четырех местных жителей, которые ранее также находились в стенах колонии", - говорится в сообщении.

Злоумышленники доставляли метадон и каннабис на территорию спецучреждения путем "переброса" через ограждение. Там "товар" перехватывали осужденные, а деньги за него платили "смотрящому". Каждый член группировки отвечал за свою "линию" работы.

Правоохранители задержали четырех злоумышленников во время очередной попытки доставить наркотики в исправительное учреждение.

По местам проживания задержанных и на территории колонии провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли наркотики разных форм и происхождения и другие доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности.

Решается вопрос относительно сообщения всем участникам организованной группы о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ и избрания меры пресечения.

Напомним, одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина на миллион гривен.

колония наркотики уголовное дело полиция Нацполиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Все публикации »
Олег Полищук
Виктор Таран
Олег Саакян
Все блоги »