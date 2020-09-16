На Николаевщине в ДТП сгорели две фуры, есть погибшие
В Николаевской области на автодороге "Благовещенское-Николаев" два человека погибли в результате масштабного ДТП, которое произошло минувшей ночью.
Об этом сообщается на сайте регионального управления ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что на улице Самосенко в селе Новоегоровка Вознесенского района столкнулись, а потом вспыхнули два грузовика.
По данным спасателей столкновение грузовиков произошло около 02:15.
"В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств загорелись. Пострадавший водитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, в госпитализации он не нуждался. Тела двоих погибших мужского пола (водителя и пассажира) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает личности погибших. По факту смертельного ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, что в ночь на 5 сентября на Николаевщине также столкнулись две фуры.