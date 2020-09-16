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16 сентября 2020, 11:49 2

На Николаевщине в ДТП сгорели две фуры, есть погибшие

16 сентября 2020, 11:49 2
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Машины загорелись из-за столкновения
Машины загорелись из-за столкновения
ГСЧС
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В Николаевской области на автодороге "Благовещенское-Николаев" два человека погибли в результате масштабного ДТП, которое произошло минувшей ночью.

Об этом сообщается на сайте регионального управления ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что на улице Самосенко в селе Новоегоровка Вознесенского района столкнулись, а потом вспыхнули два грузовика.

По данным спасателей столкновение грузовиков произошло около 02:15.

"В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств загорелись. Пострадавший водитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, в госпитализации он не нуждался. Тела двоих погибших мужского пола (водителя и пассажира) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает личности погибших. По факту смертельного ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, что в ночь на 5 сентября на Николаевщине также столкнулись две фуры.

авария ДТП Николаев погибшие дороги
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