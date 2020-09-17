В Киеве разоблачили масштабную ботоферму на 3,5 тысячи аккаунтов

Сеть использовали в политических целях

Сеть использовали в политических целях

Фото: прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

В ходе расследования уголовного производства правоохранители установили, что на территории Киева и Запорожской области развернута сеть "ботоферм" мощностью примерно в 3,5 тысячи ботов", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, организаторы с помощью соответствующего оборудования и специализированного программного обеспечения руководили учетными записями в социальных сетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных.

Для регистрации аккаунтов, кроме украинских, также использовались иностранные SIM-карты операторов связи.

Указанные услуги предоставлялись в интересах третьих лиц с целью инспирации социальных конфликтов, распространения ложной информации о политических конкурентах заказчиков, подстрекательства к протестам и т.д", - добавили правоохранители.

В ходе обысков было изъято техническое оборудование, более 6 тысяч сим-карт и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к организации деятельности "ботофермы".

Напомним, ранее СБУ разоблачила российскую ботоферму, мощности которой позволяли создавать фейки от имени более 500 ботов.