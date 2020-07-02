16:15  02 июля
ВАКС подтвердил внесение залога за сообщника Андрея Балоня
15:31  02 июля
Паводок на Буковине: предварительные убытки составляют 1,3 млрд грн
16:18  02 июля
На нефтебазе в Полтавской области произошел взрыв, один работник погиб
UA | RU
UA | RU
02 июля 2020, 15:04

Сеяли панику и дискредитировали Зеленского: СБУ разоблачила российскую ботоферму

02 июля 2020, 15:04
Читайте також українською мовою
Мощности ботофермы позволяли создавать фейки от имени более 500 ботов
Мощности ботофермы позволяли создавать фейки от имени более 500 ботов
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Бердянске Служба безопасности Украины блокировала работу ботофермы, под управлением России, которую использовали для дискредитации украинской власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму необходимым оборудованием и программным обеспечением.

Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "вбросы" обрабатываемые ботофермой, были направлены на создание паники во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.

Разоблачение ботофермы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры области.

Ранее СБУ накрыла крупную сеть ботоферм в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях.

РФ СБУ Бердянск интернет Запорожье
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Все блоги »