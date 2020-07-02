Сеяли панику и дискредитировали Зеленского: СБУ разоблачила российскую ботоферму
В Бердянске Служба безопасности Украины блокировала работу ботофермы, под управлением России, которую использовали для дискредитации украинской власти.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму необходимым оборудованием и программным обеспечением.
Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "вбросы" обрабатываемые ботофермой, были направлены на создание паники во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.
Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.
Разоблачение ботофермы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры области.
Ранее СБУ накрыла крупную сеть ботоферм в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях.