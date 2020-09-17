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17 сентября 2020, 15:39 3

С начала года СБУ открыла 52 производства за государственную измену

17 сентября 2020, 15:39 3
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Еще 27 производств открыто в отношении создания террористической группы и по 2 - за диверсии, шпионаж и теракты
Еще 27 производств открыто в отношении создания террористической группы и по 2 - за диверсии, шпионаж и теракты
Фото: ssu.gov.ua
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С начала 2020 года по материалам контрразведки Служба безопасности Украины начала 52 уголовных производства за государственную измену. В большинстве случаев расследования касаются разоблаченных агентов российских спецслужб, которые выполняли разведывательно-подрывную работу против Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, государственная измена и теракт инкриминируются задержанному в апреле экс-руководителю Центра специальных операций "А" Валерию Шайтанову. Он находился в агентурной связи с полковником ФСБ РФ и передавал ему разведывательную информацию, в том числе об операциях в районе АТО/ООС.

Подозрение о совершении государственной измены также сообщено руководителю агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ. Бывшего украинского военнослужащего завербовали, когда он находился на оккупированной Луганщине. А потом он и еще трое человек собирали разведывательную информацию о военных объектах на Волыни.

Кроме того, СБУ предотвратила передачу секретной технической документации об отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли. Жителя Луганщины, который оказался агентом российской спецслужбы задержали при попытке передачи данных представителям ФСБ.

В целом по материалам контрразведки СБУ с начала 2020 года начато 221 уголовное производство. В то же время за этот период по результатам расследований были вынесены судебные приговоры 73 лицам, в том числе 21 - за государственную измену", - говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожье "погорел" на взятке начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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