Сын Нестора Шуфрича попал в ДТП

Авария случилась в самом центре Киева

Авария случилась в самом центре Киева

В Киеве произошло ДТП с участием Нестора Шуфрича-младшего. Пострадавших нет, изрядно досталось только обоим автомобилям-участникам происшествия.

Об аварии сообщили в Facebook-сообществе "Стражи экспресо", пишет RegioNews.

На перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись два автомобиля. Автомобиль Sang Yong ехал по улице Липской, не пропустил на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор Несторович.

К счастью, пострадавших нет, чего не скажешь об автомобилях", - говорится в сообщении.

В Киеве произошло ДТП при участии сына Нестора Шуфрича На перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись две... Опубликовано Часовые эспрессо Четверг, 17 сентября 2020 года.

Как известно, это уже не первое ДТП с участием Шуфрича-младшего. 26 августа 2016 года он на авто Bentley на пешеходном переходе в центре Киева сбил пешехода. Потерпевший получил множественные травмы. Сыну Шуфрича присудили три года лишения свободы и освободили его от наказания с испытательным сроком один год.

Напомним, сын кандидата в мэры Кривого Рога от "слуг" сбил ребенка: мальчик получил серьезные травмы.