10:01  17 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 3500 новых случаев
12:27  17 сентября
Рада приняла закон о независимости бюджетов теробщин
11:16  17 сентября
Стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах - соцопрос
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2020, 14:38 4

Сын Нестора Шуфрича попал в ДТП

17 сентября 2020, 14:38 4
Читайте також українською мовою
Авария случилась в самом центре Киева
Авария случилась в самом центре Киева
Читайте також
українською мовою

В Киеве произошло ДТП с участием Нестора Шуфрича-младшего. Пострадавших нет, изрядно досталось только обоим автомобилям-участникам происшествия.

Об аварии сообщили в Facebook-сообществе "Стражи экспресо", пишет RegioNews.

На перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись два автомобиля. Автомобиль Sang Yong ехал по улице Липской, не пропустил на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор Несторович.

К счастью, пострадавших нет, чего не скажешь об автомобилях", - говорится в сообщении.

В Киеве произошло ДТП при участии сына Нестора Шуфрича На перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись две...

Опубликовано Часовые эспрессо Четверг, 17 сентября 2020 года.

Как известно, это уже не первое ДТП с участием Шуфрича-младшего. 26 августа 2016 года он на авто Bentley на пешеходном переходе в центре Киева сбил пешехода. Потерпевший получил множественные травмы. Сыну Шуфрича присудили три года лишения свободы и освободили его от наказания с испытательным сроком один год.

Напомним, сын кандидата в мэры Кривого Рога от "слуг" сбил ребенка: мальчик получил серьезные травмы.

Киев ДТП авто авария Нестор Шуфрич
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стала известна цена демонтажа поврежденного взрывом дома на Позняках
16 сентября 2020, 17:41
Партия "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит Кличко
16 сентября 2020, 13:49
Марина Порошенко официально заявила, что идет в Киевсовет от "ЕС" на местных выборах
16 сентября 2020, 13:25
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Предвыборные страсти прифронтовой Донетчины: устоит ли бахмутское княжество Ревы
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
Все публикации »
Виктор Таран
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Все блоги »