ВР приняла закон о разведке: что известно
Верховная рада Украины приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект №2412-д о разведке.
Соответствующее решение приняли на заседании Рады 17 сентября, передает RegioNews.
Законопроектом предусматривается определение основных аспектов осуществления и обеспечения разведывательной деятельности.
Известно, что в доработанном законопроекте СБУ исключено из перечня разведывательных органов, зато с целью координации деятельности и предупреждения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов, СБУ определено как субъекта разведывательного сообщества.
Теперь разведывательными органами являются:
- Служба внешней разведки Украины;
- разведывательный орган Министерства обороны Украины;
- разведывательный орган Государственной пограничной службы.
Служба внешней разведки Украины в пределах компетенции может привлекать к выполнению разведывательных задач других субъектов разведывательного сообщества, в частности СБУ.
Нардепы также проголосовали за поправку №292, которая предусматривает, чтобы разведывательным органам запрещалось привлекать несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что ГБР установило истинные причины и условия аннексии Крымского полуострова.