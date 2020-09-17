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17 сентября 2020, 14:13 3

ВР приняла закон о разведке: что известно

17 сентября 2020, 14:13 3
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Законопроект №2412-д поддержали 258 нардепов
Законопроект №2412-д поддержали 258 нардепов
Фото: из открытых источников
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Верховная рада Украины приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект №2412-д о разведке.

Соответствующее решение приняли на заседании Рады 17 сентября, передает RegioNews.

Законопроектом предусматривается определение основных аспектов осуществления и обеспечения разведывательной деятельности.

Известно, что в доработанном законопроекте СБУ исключено из перечня разведывательных органов, зато с целью координации деятельности и предупреждения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов, СБУ определено как субъекта разведывательного сообщества.

Теперь разведывательными органами являются:

  • Служба внешней разведки Украины;
  • разведывательный орган Министерства обороны Украины;
  • разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Служба внешней разведки Украины в пределах компетенции может привлекать к выполнению разведывательных задач других субъектов разведывательного сообщества, в частности СБУ.

Нардепы также проголосовали за поправку №292, которая предусматривает, чтобы разведывательным органам запрещалось привлекать несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что ГБР установило истинные причины и условия аннексии Крымского полуострова.

СБУ разведка ВР законопроект правоохранители
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