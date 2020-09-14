14:48  14 сентября
Главнокомандующий Вооруженных сил Хомчак выздоровел от COVID-19
15:33  14 сентября
Черновицкий горсовет подал в суд на Кабмин
18:06  14 сентября
С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2020, 16:30 4

Кабмин предлагает покупать маски для школ за средства местных бюджетов

14 сентября 2020, 16:30 4
Читайте також українською мовою
Правительство предлагает проголосовать за соответствующий проект закона
Правительство предлагает проголосовать за соответствующий проект закона
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде поддержать проект закона №3991, который позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Мы уже говорили с вами о том, что в некоторых школах не хватает масок. Вы сказали, что деньги в регионах есть, но для их использования Кабинет Министров должен предложить законодательные изменения. Знаю, что на местах есть более трех миллиардов гривен, которые можно потратить", - сказал президент Владимир Зеленский.

Премьер-министр сообщил, что Кабинет Министров предложил депутатам проголосовать за проект закона №3991, который вносит изменения в бюджет.

Он также позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

Напомним, Шмыгаль прокомментировал проект госбюджета на 2021 год, он считает его сбалансированным.

Кабмин Офис президента Денис Шмыгаль бюджет маски школы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Черновицкий горсовет подал в суд на Кабмин
14 сентября 2020, 15:33
Зеленский подписал закон, по которому Украина сможет получить 1,2 млрд евро помощи
14 сентября 2020, 15:31
Фонда борьбы с COVID-19 в следующем году не будет - Минфин
14 сентября 2020, 15:13
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто против ахметовцев. На "малой родине" Зеленского вакантно место оппозиционного кандидата
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Все блоги »