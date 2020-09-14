Кабмин предлагает покупать маски для школ за средства местных бюджетов

Правительство предлагает проголосовать за соответствующий проект закона

Правительство предлагает проголосовать за соответствующий проект закона

Фото: Офис президента

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Мы уже говорили с вами о том, что в некоторых школах не хватает масок. Вы сказали, что деньги в регионах есть, но для их использования Кабинет Министров должен предложить законодательные изменения. Знаю, что на местах есть более трех миллиардов гривен, которые можно потратить", - сказал президент Владимир Зеленский.

Премьер-министр сообщил, что Кабинет Министров предложил депутатам проголосовать за проект закона №3991, который вносит изменения в бюджет.

Он также позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

Напомним, Шмыгаль прокомментировал проект госбюджета на 2021 год, он считает его сбалансированным.