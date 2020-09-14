Зеленский подписал закон, по которому Украина сможет получить 1,2 млрд евро помощи
Президент Владимир Зеленский подписал закон №825-IX о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи на сумму до 1,2 млрд евро, который Рада приняла 25 августа этого года.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.
Дополнительный кредитный ресурс Евросоюза будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", - говорится в сообщении.
Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи.
Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа.
Ранее сообщалось, что Европейский союз и Украина подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи стране: она рассчитана на 12 месяцев.