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14 сентября 2020, 15:31

Зеленский подписал закон, по которому Украина сможет получить 1,2 млрд евро помощи

14 сентября 2020, 15:31
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Выплата произойдет в два транша по 600 млн евро каждый
Выплата произойдет в два транша по 600 млн евро каждый
Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский подписал закон №825-IX о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи на сумму до 1,2 млрд евро, который Рада приняла 25 августа этого года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Дополнительный кредитный ресурс Евросоюза будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", - говорится в сообщении.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи.

Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и Украина подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи стране: она рассчитана на 12 месяцев.

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