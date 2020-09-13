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Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Песков
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13 сентября 2020, 18:18 1

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Песков

13 сентября 2020, 18:18 1
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Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 13 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение перемирия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, спасатели ГСЧС вместе с военнослужащими Вооруженных Сил ликвидировали очаг возгорания сухой травы в районе населенного пункта Марьинка. Продолжается локализация пожара вблизи населенного пункта Николаевка Донецкой области.

Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 18 домов, на 27 объектах работы еще продолжаются. Также саперами ГСЧС разминирован почти 5 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 70 найденных взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 13 сентября 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было.

Донбасс ООС минирование обстрел пожар военные ГСЧС
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