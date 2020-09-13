МИД Украины выступило с заявлением относительно "выборов" в оккупированном Крыму

Сегодня, 13 сентября, Россия проводит в Крыму "выборы" незаконных местных органов власти

Сегодня, 13 сентября, Россия проводит в Крыму "выборы" незаконных местных органов власти

Фото из открытых источников

Результаты псевдовыборов на территориях АР Крым и г. Севастополь не будут иметь никаких юридических последствий.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, пишет RegioNews.

МИД Украины выражает решительный протест и осуждает незаконную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь. Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины... Проведение РФ псевдовыборов на территориях АР Крым и г. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - говорится в заявлении.

Как отметили в министерстве, все причастные к подготовке и проведения незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

МИД призвал иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций.

Напомним, переселенцам из Крыма рассказали, как им проголосовать на местных выборах в Украине.