Украина готовит к передаче в Международный суд в Гааге очередной пакет доказательств против РФ

Доказательства будут касаться казней украинских военных на Донбассе

Доказательства будут касаться казней украинских военных на Донбассе

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Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих, которые произошли во время боев за Иловайск и Дебальцево в 2014-2015 годах.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

Последнее из сообщений по Донбассу касалось казней военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечение ею к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", - заявил Мамедов.

По его словам, в ближайшее время Украина также планирует передать в Офис прокурора МУС еще один пакет доказательств совершения российскими военными военных преступлений. Новые факты будут касаться нарушений российским военным руководством договоренностей в отношении "зеленого коридора" для отхода украинских сил под Иловайском.

Напомним, 20 февраля Генпрокуратура предоставила Гаагскому суду доказательства преступлений России в Крыму и на Донбассе.

Также в Украине хотят создать суд по преступлениям России на Донбассе.