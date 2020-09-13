Ирина Венедиктова прокомментировала сообщения относительно провального задержания ЧВК "Вагнера"
По мнению генпрокурора, украинские правоохранительные структуры действовали по закону
По мнению генпрокурора, украинские правоохранительные структуры действовали по закону
Руководитель Офиса генпрокурора заявила, что Украину пытались втянуть в международную политику.
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина", пишет RegioNews.
Следовало действовать очень осторожно, поскольку ситуация могла негативно повлиять на отношение других государств к Украине в будущем", - отметила Венедиктова.
По мнению генпрокурора важные решения позволили якобы спасти ситуацию и не провоцировать ухудшение разнообразной динамики.
Ирина Венедиктова также отреагировала на сообщение о том, что сделка с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине. Она отметила, что такая информация ей неизвестна.
Напомним, СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.
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