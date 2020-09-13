Ирина Венедиктова прокомментировала сообщения относительно провального задержания ЧВК "Вагнера"

По мнению генпрокурора, украинские правоохранительные структуры действовали по закону

По мнению генпрокурора, украинские правоохранительные структуры действовали по закону

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Руководитель Офиса генпрокурора заявила, что Украину пытались втянуть в международную политику.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина", пишет RegioNews.

Следовало действовать очень осторожно, поскольку ситуация могла негативно повлиять на отношение других государств к Украине в будущем", - отметила Венедиктова.

По мнению генпрокурора важные решения позволили якобы спасти ситуацию и не провоцировать ухудшение разнообразной динамики.

Ирина Венедиктова также отреагировала на сообщение о том, что сделка с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине. Она отметила, что такая информация ей неизвестна.

Напомним, СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.