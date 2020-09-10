Шмыгаль приехал в Херсон: будет инспектировать строительство путепровода и областной лабцентр Минздрава
Он находится там с коллегами
Он находится там с коллегами
В четверг, 10 сентября, премьер-министр Денис Шмигаль прибыл с официальным визитом в Херсон.
Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.
"Прибыли с коллегами в Херсон. В ходе рабочей поездки планируем ознакомления со строительством путепровода, а также посещение Института орошаемого земледелия НААН Украины", - написал премьер.
Шмыгаль добавил, что планирует также посещение Херсонского областного лабораторного центра Минздрава.
Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить газ в октябре.
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