Шмыгаль приехал в Херсон: будет инспектировать строительство путепровода и областной лабцентр Минздрава

Он находится там с коллегами

Он находится там с коллегами

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В четверг, 10 сентября, премьер-министр Денис Шмигаль прибыл с официальным визитом в Херсон.

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews. "Прибыли с коллегами в Херсон. В ходе рабочей поездки планируем ознакомления со строительством путепровода, а также посещение Института орошаемого земледелия НААН Украины", - написал премьер. Шмыгаль добавил, что планирует также посещение Херсонского областного лабораторного центра Минздрава. Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить газ в октябре.

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