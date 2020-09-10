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10 сентября 2020, 11:55 3

Шмыгаль приехал в Херсон: будет инспектировать строительство путепровода и областной лабцентр Минздрава

10 сентября 2020, 11:55 3
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Он находится там с коллегами
Он находится там с коллегами
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В четверг, 10 сентября, премьер-министр Денис Шмигаль прибыл с официальным визитом в Херсон.

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

"Прибыли с коллегами в Херсон. В ходе рабочей поездки планируем ознакомления со строительством путепровода, а также посещение Института орошаемого земледелия НААН Украины", - написал премьер.

Шмыгаль добавил, что планирует также посещение Херсонского областного лабораторного центра Минздрава.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить газ в октябре.

Херсонская ОГА премьер Херсон правительство визит
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