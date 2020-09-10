Под Одессой рабочие объявили голодовку и заварили себя в нефтяном резервуаре

Они предупредили, что подожгут себя, если им не выплатят деньги

Они предупредили, что подожгут себя, если им не выплатят деньги

Фото: из открытых источников

В городе Рени Одесской области 9 рабочих влезли в резервуар для горюче-смазочных материалов и заварили его изнутри. Инцидент произошел в связи с тем, что работодатель не выплатил им обещанную зарплату за чистку резервуара.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНИАН. Люди забаррикадировались в резервуаре и требуют зарплату. Он находится на береговой линии реки Дунай. Высота - примерно 11 метров, емкость - порядка 3 тыс. тонн", - говорится в сообщении. Рабочие занесли в резервуар много горючего, и, если их попытаются силой вытащить наружу, обещают эти горючие материалы поджечь. Мы заварились в этом резервуаре. Мы объявляем голодовку. Если не будет никакой реакции, подожжем резервуар изнутри", - сообщил один из рабочих. На место ЧП прибыли правоохранители, представители фирмы-заказчика. Ранее сообщалось, что почти 400 горняков Днепропетровщины объявили подземный протест, они требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат.

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