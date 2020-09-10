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10 сентября 2020, 12:42 7

МОН: директору школы грозит лишение свободы, если нарушение карантина повлекло смерть ребенка

10 сентября 2020, 12:42 7
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Руководителя учреждения образования ожидает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет
Руководителя учреждения образования ожидает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет
Фото: из открытых источников
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Министерство образования и науки Украины предупредило руководителей школ и руководителей департаментов (управлений) образования и науки, что в случае, если учебное заведение продолжает работать в регионе, который попал в "красную зону" и не придерживается санитарно-гигиенических правил, то руководителя школы могут оштрафовать или посадить за решетку.

Об этом говорится на сайте министерства, передает RegioNews.

В случае несоблюдения требований законодательства Украины об охране здоровья руководители учреждений образования несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (ст. 80 ЗУ от 19.11.1992 № 2801-XII "Основы законодательства Украины об охране здоровья")", - говорится в сообщении.

В случае нарушения санитарно-противоэпидемических правил и норм карантина могут оштрафовать:

  • гражданина – от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • должностное лицо – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если несоблюдение карантина привело к смерти несовершеннолетнего человека или причинило ему другие тяжкие последствия, то директора образовательного учреждения ожидает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, за все время пандемии в стране заболело 145 612 человек, из них 65 877 выздоровели, летальных случаев - 3023.

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