МОН: директору школы грозит лишение свободы, если нарушение карантина повлекло смерть ребенка

Руководителя учреждения образования ожидает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет

Руководителя учреждения образования ожидает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет

Фото: из открытых источников

Министерство образования и науки Украины предупредило руководителей школ и руководителей департаментов (управлений) образования и науки, что в случае, если учебное заведение продолжает работать в регионе, который попал в "красную зону" и не придерживается санитарно-гигиенических правил, то руководителя школы могут оштрафовать или посадить за решетку.

Об этом говорится на сайте министерства, передает RegioNews.

В случае несоблюдения требований законодательства Украины об охране здоровья руководители учреждений образования несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (ст. 80 ЗУ от 19.11.1992 № 2801-XII "Основы законодательства Украины об охране здоровья")", - говорится в сообщении.

В случае нарушения санитарно-противоэпидемических правил и норм карантина могут оштрафовать:

гражданина – от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

должностное лицо – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если несоблюдение карантина привело к смерти несовершеннолетнего человека или причинило ему другие тяжкие последствия, то директора образовательного учреждения ожидает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, за все время пандемии в стране заболело 145 612 человек, из них 65 877 выздоровели, летальных случаев - 3023.