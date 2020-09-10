МОН: директору школы грозит лишение свободы, если нарушение карантина повлекло смерть ребенка
Министерство образования и науки Украины предупредило руководителей школ и руководителей департаментов (управлений) образования и науки, что в случае, если учебное заведение продолжает работать в регионе, который попал в "красную зону" и не придерживается санитарно-гигиенических правил, то руководителя школы могут оштрафовать или посадить за решетку.
Об этом говорится на сайте министерства, передает RegioNews.
В случае несоблюдения требований законодательства Украины об охране здоровья руководители учреждений образования несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (ст. 80 ЗУ от 19.11.1992 № 2801-XII "Основы законодательства Украины об охране здоровья")", - говорится в сообщении.
В случае нарушения санитарно-противоэпидемических правил и норм карантина могут оштрафовать:
- гражданина – от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;
- должностное лицо – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Если несоблюдение карантина привело к смерти несовершеннолетнего человека или причинило ему другие тяжкие последствия, то директора образовательного учреждения ожидает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.
Напомним, за все время пандемии в стране заболело 145 612 человек, из них 65 877 выздоровели, летальных случаев - 3023.