На Днепропетровщине силовики поймали группировку на торговле наркотиками

Ежемесячно наркодельцы сбывали метадона на более полумиллиона гривен

Ежемесячно наркодельцы сбывали метадона на более полумиллиона гривен

Фото: СБУ

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность группировки торговцев метадоном, в которую входили представители одного из национальных меньшинств региона. Правоохранители провели 5 обысков в квартирах и автомобилях фигурантов дела в Днепре, Каменском и Никополе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участники группировки скупали психотропы у оптовых поставщиков по всей Украине для перепродажи на территории области", - говорится в сообщении.

Торговцы сбывали наркотики местным наркозависимым через так называемую систему закладок, а деньги за "товар" они получали на банковские счета.

Четырех участников группировки правоохранители одновременно задержали в Каменском и Никополе в соответствии со ст. 208 УПКУ во время подготовки к сбыту наркотиков.

Сейчас задержанным участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

Напомним, в Днепре Служба безопасности Украины разоблачила схему, через которую бюджет города понес миллионные убытки.