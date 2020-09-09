09:44  09 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки более 2,5 тысяч новых случаев заражения
11:21  09 сентября
В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы
08:14  09 сентября
Ситуация на Донбассе: провокаций со стороны боевиков не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2020, 12:04 7

На Днепропетровщине силовики поймали группировку на торговле наркотиками

09 сентября 2020, 12:04 7
Читайте також українською мовою
Ежемесячно наркодельцы сбывали метадона на более полумиллиона гривен
Ежемесячно наркодельцы сбывали метадона на более полумиллиона гривен
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность группировки торговцев метадоном, в которую входили представители одного из национальных меньшинств региона. Правоохранители провели 5 обысков в квартирах и автомобилях фигурантов дела в Днепре, Каменском и Никополе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участники группировки скупали психотропы у оптовых поставщиков по всей Украине для перепродажи на территории области", - говорится в сообщении.

Торговцы сбывали наркотики местным наркозависимым через так называемую систему закладок, а деньги за "товар" они получали на банковские счета.

Четырех участников группировки правоохранители одновременно задержали в Каменском и Никополе в соответствии со ст. 208 УПКУ во время подготовки к сбыту наркотиков.

Сейчас задержанным участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

Напомним, в Днепре Служба безопасности Украины разоблачила схему, через которую бюджет города понес миллионные убытки.

правоохранители наркотики Днепропетровская область СБУ торговля
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Все публикации »
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Все блоги »