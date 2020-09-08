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08 сентября 2020, 13:11 10

Рейтинг "Слуги народа" в Киеве упал до 10% - соцопрос

08 сентября 2020, 13:11 10
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Последнюю строчку в рейтинге партий занимает "За майбутнє"
Последнюю строчку в рейтинге партий занимает "За майбутнє"
Фото: из открытых источников
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В случае проведения выборов в Киевский городской совет в начале сентября 2020 года, наибольшее количество голосов получила бы партия "УДАР Виталия Кличко". 

Как передает RegioNews, об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Так, за партию действующего городского главы столицы готовы проголосовать 28,6% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

В то же время, партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, партию "Перемога Пальчевського" - 6,9%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 6,8%, партию "Голос"- 6,5%, партию "Батькивщина" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 5,5%, партию Шария - 3,8%.

Рейтинг других сил - ниже 3%, в частности широко-рекламируемая по всей стране партия "За Майбутнє" получила лишь 0,3% электоральных симпатий опрошенных. Тех, кто не определился - около 13%.

Отмечается, что участие в соцопросе приняли 1200 респондентов в течении 31 августа - 1 сентября. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.

Ранее сообщалось, что в июле текущего года одобрили работу Рады 16% украинцев, тогда как три четверти (73%) респондентов деятельностью народных депутатов были недовольны.

Напомним, в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов.

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