Двух организаторов пирамиды B2B Jewelry посадили под домашний арест

Ранее правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела

Ранее правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела

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Прокуратура сообщила о подозрении трем организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry, для двух из них суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что под домашний арест отправили организатора и руководителя, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.

В СБУ напомнили, что 27 августа провели 48 обысков у фигурантов дела, суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников.

В то же время магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию. Продолжаются следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.