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02 сентября 2020, 14:51 11

На Харьковщине спасатели тушат масштабный лесной пожар

02 сентября 2020, 14:51 11
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Сообщение о возгорании поступило около 12 часов дня
Сообщение о возгорании поступило около 12 часов дня
Фото: ГСЧС
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Возле города Чугуев Харьковской области вспыхнул пожар на площади более 10 гектаров.

Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, передает RegioNews.

Известно, что на ликвидацию возгорания направлены 4 экипажа ГСЧС. Также на месте работает техника лесного хозяйства.

Лес загорелся между селами Башкировка и Кочеток, сообщение о возгорании поступило к спасателям около 12 часов дня.

Пока о верховом пожаре не говорим. Там, где работают наши, наши тушат низовой пожар", - сказал Лупандин.

Он отметил, что горит сухая трава и хвойная подстилка, спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Напомним, в Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади 23 га.

пожар спасатели ГСЧС Харьковская область
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