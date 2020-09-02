На Харьковщине спасатели тушат масштабный лесной пожар

Сообщение о возгорании поступило около 12 часов дня

Сообщение о возгорании поступило около 12 часов дня

Фото: ГСЧС

Возле города Чугуев Харьковской области вспыхнул пожар на площади более 10 гектаров.

Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, передает RegioNews.

Известно, что на ликвидацию возгорания направлены 4 экипажа ГСЧС. Также на месте работает техника лесного хозяйства.

Лес загорелся между селами Башкировка и Кочеток, сообщение о возгорании поступило к спасателям около 12 часов дня.

Пока о верховом пожаре не говорим. Там, где работают наши, наши тушат низовой пожар", - сказал Лупандин.

Он отметил, что горит сухая трава и хвойная подстилка, спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Напомним, в Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади 23 га.