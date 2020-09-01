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На Донбассе с начала суток сохраняется тишина – штаб
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01 сентября 2020, 17:56 1

На Донбассе с начала суток сохраняется тишина – штаб

01 сентября 2020, 17:56 1
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Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет
Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет
Фото: Facebook
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С начала текущих суток нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Также продолжается ликвидация пожара, возникшего на Луганщине в результате возгорания сухой травы и кустарника. Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с огнеборцами ГСЧС принимают участие в тушении огня на площади около 5 га. Привлечено более 20 единиц техники и личный состав в количестве 90 человек. Угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.

В прифронтовых районах саперами ГСЧС разминировано более 8 га территории и передано на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 21 дом. Еще на 29 объектах работы продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 1 сентября 2020 г.

Напомним, за предыдущие сутки, 31 августа, штаб ООС зафиксировал два случая нарушения режима полного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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