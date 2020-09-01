На Донбассе с начала суток сохраняется тишина – штаб

Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет

Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет

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С начала текущих суток нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Также продолжается ликвидация пожара, возникшего на Луганщине в результате возгорания сухой травы и кустарника. Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с огнеборцами ГСЧС принимают участие в тушении огня на площади около 5 га. Привлечено более 20 единиц техники и личный состав в количестве 90 человек. Угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.

В прифронтовых районах саперами ГСЧС разминировано более 8 га территории и передано на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 21 дом. Еще на 29 объектах работы продолжаются.

Напомним, за предыдущие сутки, 31 августа, штаб ООС зафиксировал два случая нарушения режима полного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.