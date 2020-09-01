На Донбассе с начала суток сохраняется тишина – штаб
С начала текущих суток нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Также продолжается ликвидация пожара, возникшего на Луганщине в результате возгорания сухой травы и кустарника. Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с огнеборцами ГСЧС принимают участие в тушении огня на площади около 5 га. Привлечено более 20 единиц техники и личный состав в количестве 90 человек. Угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.
В прифронтовых районах саперами ГСЧС разминировано более 8 га территории и передано на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.
Кроме этого, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 21 дом. Еще на 29 объектах работы продолжаются.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 1 сентября 2020 г.
Напомним, за предыдущие сутки, 31 августа, штаб ООС зафиксировал два случая нарушения режима полного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.