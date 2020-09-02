Зеленский приехал в Харьков: планирует посетить школы и гольф-клуб

Также президент посетит ряд объектов в рамках программы "Большаое строительство"

Также президент посетит ряд объектов в рамках программы "Большаое строительство"

Фото из открытых источников

Сегодня, 2 сентября, президент Владимир Зеленский приехал в Харьков с официальным визитом.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

По предварительным данным, в программе - посещение нескольких районов, где в рамках "Большого строительства" проводился ремонт дорог. Президент планирует посетить учреждения образования в Песочине и Пивденном.

Также глава государства намерен провести встречу в гольф-клубе, где будет обсуждаться "Стратегия развития Харьковской области".

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский находился с рабочей поездкой в Полтаве.