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02 сентября 2020, 13:37 2

На Прикарпатье горело предприятие

02 сентября 2020, 13:37 2
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Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров
Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров
Фото: ГСЧС
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В селе Тустань Ивано-Франковской области произошел пожар в здании одного из предприятий.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в здании свинокомплекса, на территории которого находится около 28-30 тысяч животных, но работники не сразу сообщили о возгорании.

"Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, на время прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади", – написали в ГСЧС.

В частности, площадь пожара составила около 2500 квадратных метров. Известно, что по прибытию спасателей на место инцидентов уже наблюдался открытый огонь на большой площади. В общем, для ликвидации пожара привлекли 52 спасателя и 17 единиц техники.

Как известно, на днях в Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади 23 га.

пожар Ивано-Франковск спасатели ГСЧС животные
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