На Прикарпатье горело предприятие
В селе Тустань Ивано-Франковской области произошел пожар в здании одного из предприятий.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел в здании свинокомплекса, на территории которого находится около 28-30 тысяч животных, но работники не сразу сообщили о возгорании.
"Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, на время прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади", – написали в ГСЧС.
В частности, площадь пожара составила около 2500 квадратных метров. Известно, что по прибытию спасателей на место инцидентов уже наблюдался открытый огонь на большой площади. В общем, для ликвидации пожара привлекли 52 спасателя и 17 единиц техники.
Как известно, на днях в Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади 23 га.