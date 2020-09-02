На Прикарпатье горело предприятие

Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров

Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров

Фото: ГСЧС

В селе Тустань Ивано-Франковской области произошел пожар в здании одного из предприятий.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в здании свинокомплекса, на территории которого находится около 28-30 тысяч животных, но работники не сразу сообщили о возгорании.

"Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, на время прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади", – написали в ГСЧС.

В частности, площадь пожара составила около 2500 квадратных метров. Известно, что по прибытию спасателей на место инцидентов уже наблюдался открытый огонь на большой площади. В общем, для ликвидации пожара привлекли 52 спасателя и 17 единиц техники.

Как известно, на днях в Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади 23 га.