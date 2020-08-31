В Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар площадью 23 га

На помощь для тушения леса привлекли квадрокоптер и несколько единиц спецтехники

На помощь для тушения леса привлекли квадрокоптер и несколько единиц спецтехники

Фото: Facebook

В Николаевской области вспыхнул крупный пожар на открытой территории в Вознесенском районе. Угрозы распространения пожара на населенные пункты и лесные массивы нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

31 августа в 09:45 поступило сообщение о возгорании сухой травы, камыша и кустарников на открытой территории вблизи поселков Дмитровка, Новопристань, Яструбинове Вознесенского района Николаевской области", - говорится в сообщении.

Указано, что общая площадь пожара составляет 23 га. К его тушению привлечены пять единиц техники и 20 человек.

На помощь направлено оперативную группу в составе пяти человек с квадрокоптером.

По состоянию на 13:00 пожар локализован на площади 23 га (несколькими ячейками), к его тушению целом привлечено 11 единиц техники (6 - от ГСЧС), 32 человека (из них 24 спасатели, 7 - местного населения), а также 3 трактора и водовозка", - сообщают спасатели.

Отмечается, что в 14:45 пожар сухой травы, кустарников и камыша в Вознесенском районе ликвидирован на площади 23 га.

Напомним, что в Харьковской области в Дергачевском районе произошел пожар на предприятии по производству резиновых изделий. Пожар возник в складском помещении, где хранились изделия.