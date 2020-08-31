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31 августа 2020, 17:30 4

Переселенцам рассказали, как им проголосовать на местных выборах

31 августа 2020, 17:30 4
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Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса
Фото из открытых источников
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В Офисе омбудсмена разъяснили, как внутренне перемещенным лицам проголосовать на местных выборах.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Отмечается, что переселенцам до 10 сентября нужно обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу или онлайн.

"Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который предоставляет возможность голосовать на местных выборах 25 октября 2020 года внутренне перемещенным лицам по месту их фактического жительства, независимо от места регистрации", - отмечается в сообщении.

Таким образом, ВПО надо до 10 сентября обратиться лично или через уполномоченное лицо в орган ведения Реестра по новому избирательному адресу или онлайн и подать заявление об изменении избирательного адреса на сайте Госреестра избирателей.

Напомним, 30 августа ЦИК назвала дату начала избирательного процесса

выборы война украинцы переселенцы Омбудсмен
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