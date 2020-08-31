Фокина могут пригласить в Раду из-за заявлений о Донбассе

В Раде решили создать рабочую группу по поводу ситуации на Донбассе

В Раде решили создать рабочую группу по поводу ситуации на Донбассе

После резонансных заявлений Витольда Фокина - участника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе - могут пригласить на встречу с парламентариями Верховной Рады. Это может быть реакцией на его заявления о необходимости всеобщей амнистии и предоставлении особого статуса.

Об этом на брифинге возле Верховной Рады заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

В частности, он прокомментировал требования оппозиции отозвать Фокина и главу делегации Леонида Кравчука.

"Нет-нет, я про Кравчука не слышал... только про Фокина. Ну, мы с Фокиным еще не общались... может планируем (пообщаться, - ред.)", - отметил Корниенко.

Он добавил, что в Раде решили создать рабочую группу, чтобы поработать над обсуждением обращения Кравчука, которым он просит пересмотреть постановление о местных выборах.

"Мы можем установить, соответствует ли постановление об объявлении выборов закона об особом порядке (на Донбассе, - ред.). Можно над этим поработать... и принять коллективное решение", - добавил Корниенко.

Напомним, Фокин предлагает дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО, он также считает, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию.

Партия Порошенко требует от Зеленского устранить Фокина с ТКГ, в политсиле считают, что Фокин сдал национальные интересы.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что заявление первого заместителя председателя делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии боевикам спекулятивная и не отвечает национальным интересам Украины.