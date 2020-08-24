В Кривом Роге мужчина взорвал гранату, четверо пострадавших

По данному факту возбуждено уголовное производство

По данному факту возбуждено уголовное производство

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге правоохранители задержали местного жителя, который подорвал гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

23 августа около 23.00 в Саксаганское отделение полиции поступило сообщение о взрыве на улице Скляра. Как выяснили правоохранители, во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых", - говорится в сообщении.

По предварительному заключению экспертов, взорвалась граната РГД-5, в результате взрыва пострадали четыре человека. Их доставили в больницу с осколочными ранениями.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в Нацполиции.

Напомним, разведчик и экс-пограничник вывозили боеприпасы из зоны ООС, обоим фигурантам было сообщено о подозрении.