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24 серпня 2020, 17:30 4

У Кривому Розі чоловік підірвав гранату, четверо постраждалих

24 серпня 2020, 17:30 4
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження
За даним фактом відкрито кримінальне провадження
Фото: Нацполіція
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У Кривому Розі правоохоронці затримала місцевого мешканця, який підірвав гранату.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

23 серпня близько 23.00 до Саксаганського відділення поліції надійшло повідомлення про вибух по вулиці Скляра. Як з’ясували правоохоронці, під час конфлікту 44-річний чоловік кинув гранату в бік знайомих”, - йдеться в повідомленні.

За попереднім висновком експертів, вибухнула граната РГД-5, в результаті вибуху постраждали чотири чоловіка. Їх доставили до лікарні з осколковими пораненнями.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, розвідник та експрикордонник вивозили боєприпаси із зони ООС, рбом фігурантам було повідомлено про підозру.

вибух поліція Дніпропетровська область Кривий Ріг Граната
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