09:51  11 августа
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 1158 новых случаев
11:34  11 августа
Садовый о заявлении Степанова: во Львове не разворачивают больницы второй волны
08:19  11 августа
Ситуация на Донбассе: боевики осуществили провокацию, потерь нет
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 10:12 16

В Киеве подожгли автомобиль экс-главы ОП Богдана - СМИ

11 августа 2020, 10:12 16
Читайте також українською мовою
В данном авто президент Зеленский снимал свои видеоролики
В данном авто президент Зеленский снимал свои видеоролики
Фото: ЗупиниЛося
Читайте також
українською мовою

В столице около 3 часов утра 11 августа горел автомобиль Tesla, принадлежащий бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану. 

Как передает RegioNews, об этом сообщил "Обозреватель", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Так, в результате инцидента никто не пострадал, а огнем повреждено лишь само транспортное средство. В данный момент устанавливаются причины возгорания.

Напомним, в данном автомобиле президент Украины Владимир Зеленский записывал свои видеоролики, адресованные к народу.

Ранее сообщалось, что автомобильный кортеж президента Украины Владимира Зеленского засекли на нарушении правил дорожного движения, а машины руководителей Офиса президента используют так называемые номера-призраки.

Андрей Богдан транспорт Офис президента авто
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »