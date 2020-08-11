В Киеве подожгли автомобиль экс-главы ОП Богдана - СМИ
В данном авто президент Зеленский снимал свои видеоролики
В данном авто президент Зеленский снимал свои видеоролики
В столице около 3 часов утра 11 августа горел автомобиль Tesla, принадлежащий бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.
Как передает RegioNews, об этом сообщил "Обозреватель", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Так, в результате инцидента никто не пострадал, а огнем повреждено лишь само транспортное средство. В данный момент устанавливаются причины возгорания.
Напомним, в данном автомобиле президент Украины Владимир Зеленский записывал свои видеоролики, адресованные к народу.
Ранее сообщалось, что автомобильный кортеж президента Украины Владимира Зеленского засекли на нарушении правил дорожного движения, а машины руководителей Офиса президента используют так называемые номера-призраки.
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